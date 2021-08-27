Спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула

Спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула

Бойцы спецназа радикального движения «Талибан» вошли на территорию международного аэропорта Кабула, сообщает Лента.Ру.

По информации издания Herat Times, полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрывов в Кабуле 26 августа почти достигло 200. Среди них есть афганские граждане, как минимум 13 граждан США, а также двое взрослых британцев и один ребенок подданного Соединенного Королевства.

До этого в Белом доме предрекли еще один теракт в столице Афганистана в ближайшие дни. В связи с этим власти США решили усилить охрану кабульского аэропорта, пока там продолжается миссия по эвакуации людей.

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