Спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула

Бойцы спецназа радикального движения «Талибан» вошли на территорию международного аэропорта Кабула, сообщает Лента.Ру.

По информации издания Herat Times, полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрывов в Кабуле 26 августа почти достигло 200. Среди них есть афганские граждане, как минимум 13 граждан США, а также двое взрослых британцев и один ребенок подданного Соединенного Королевства.

До этого в Белом доме предрекли еще один теракт в столице Афганистана в ближайшие дни. В связи с этим власти США решили усилить охрану кабульского аэропорта, пока там продолжается миссия по эвакуации людей.