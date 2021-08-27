Кулеба прояснил ситуацию с "похищением" самолета в Афганистане

Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о "похищении" украинского самолета, который должен был эвакуировать людей из Афганистана, сообщает РБК-Украина.

Оказалось, что частная компания, с которого составляли соглашение, решила нарушить договоренности.

"Самолету говорят, в шесть утра до вас подвезут группу пассажиров, ждите и вылетайте. Но ночь, самолет вдруг выходит на "рулежки" и улетает без наших граждан. Мы буквально развернули один самолет в воздухе из-за того, что на его борту не было граждан Украина " , - заявил Кулеба.

Министр добавил, как позже выяснилось, частный самолет решил нарушить договоренность и забрать десяток своих родственников, а также их членов семей.

"Мы их развернули на полпути к Украине, сказали, что без граждан Украины мы вас не примем" , - добавил Кулеба.

Автор: Сергей Пышкин