Закисление и опустение. Океаны через 100 лет

Изменение климата провоцирует беспрецедентное потепление и закисление океанов Земли, и к концу века это может привести к изменению 95% океанических поверхностей, сообщает Корреспондент.

Мир ждут глобальные климатические изменения. Ученые о них не перестают предупржедать. В новом исследовании Северо-Западного университета США высказываются опасения, что более теплые и кислые поверхностные воды сделают океаны планеты менее благоприятными для морской жизни.

Два сценария

Используя модели глобального океанического климата, команда ученых рассмотрела два сценария: один с пиком выбросов парниковых газов к 2050 году, но медленным на протяжении остальной части столетия; другой - c пиком выбросов к 2100 году, при котором выбросы продолжают увеличиваться в течение следующих 80 лет.

Первый сценарий показал, что 36% текущих условий океанических поверхностей исчезнут к 2100 году. Однако в экстремальном сценарии исчезает до 95% текущих условий океанической поверхности.

"Темпы изменения содержания CO2 в атмосфере за последнее столетие на два-три порядка выше, чем большинство изменений, наблюдавшихся за последние 420 000-300 миллионов лет, что позволяет предположить, что эта проблема может быть беспрецедентной для многих существующих видов" , - указали авторы в исследовании, опубликованном в Nature.

EPA Угрозы для экосистемы океанов растут

Новый климат

Столь быстрые темпы изменения окружающей среды означают, что к концу XXI века большие части земного океана могут cтолкнуться с климатическими условиями, которых нет в настоящее время, а некоторые климатические условия XX века могут исчезнуть, - подчеркивают ученые.

Под климатом поверхности океана понимается температура поверхностной воды, кислотность и концентрация минерала арагонита, который представляет собой полиморф карбоната кальция под высоким давлением. Многие морские животные используют этот минерал для формирования костей и раковин.

"Виды, которые узко адаптированы к исчезающему климату, должны будут адаптироваться к иным условиям" , - сообщила ведущий автор исследования Кэти Лоттерхос из Центра морских наук Северо-Восточного университета.

Согласно рассмотренным моделям, морская жизнь, которая живет ближе к поверхности, адаптируется к изменению климата, перемещаясь в другие океаны, чтобы избежать потепления вод, но исследование предполагает, что в будущем их возможности могут быть ограничены из-за почти равномерного потепления и закисления.

"Уже сейчас многие морские виды изменили свои ареалы в ответ на более теплые воды, - сказала Лоттерхос. - Сообщества видов, обитающих в одном регионе, будут продолжать быстро меняться в течение ближайших десятилетий.

По ее словам, правительствам необходимо следить за будущим изменением поведения морских поверхностных видов. В конечном итоге, мировым океанам необходимо, чтобы выбросы, вызывающие их нагревание и закисление, прекратились.