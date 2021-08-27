Украине придется договариваться с Талибаном - МИД

Украина не планирует завершать эвакуацию после того, как иностранные войска покинут Афганистан. Впрочем, после 31 августа о безопасном вывозе людей придется договариваться с "Талибаном", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа" , — отметил Кулеба.

По словам главы МИД, эвакуация будет продолжаться, однако касаемо нее придется договариваться непосредственно с представителями радикального движения "Талибан".

Украине в первую волну эвакуации удалось забрать из Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Впоследствии 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана. 23 августа в Киеве приземлился борт, на котором из Афганистана были эвакуированы 103 человека.