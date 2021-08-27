Белый дом подтвердил, что встреча Зеленского и Байдена состоится

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена состоится на следующей неделе в Белом доме, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме" , — сказала Псаки в ходе брифинга.

Ранее появились слухи об отмене визита президента Украины Владимира Зеленского в США из-за событий в Афганистане.

В Офисе президента заявили, что слухи о переносе встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена являются вбросом пропагандистов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что индикаторов для отмены или переноса визита президента Украины Владимира Зеленского в США нет — американская сторона продолжает активную работу по подготовке встречи.