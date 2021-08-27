Из Умани в Израиль депортируют хасида
Полицейские Умани составили на нарушителя-хасида административный протокол. Ему в течение трех лет запрещен въезд на территорию Украины через мелкое хулиганство в Умани, сообщает День.
Молодой человек вернется в Израиль.
22 августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт. 19-летний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту.
Полицейские, прибывшие на место вызова, установили обстоятельства происшествия и составили на правонарушителя административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.
Кроме того, совместно с работниками миграционной службы Умани, принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет.