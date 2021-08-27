У Тома Круза угнали автомобиль

У знаменитого голливудского актера Тома Круза угнали автомобиль – воры воспользовались тем, что актер находился на съемочной площадке седьмой серии фильма "Миссия невыполнима", а его BMW X7 был припаркован на стоянке "Гранд-отеля" в Бирмингеме, сообщает NEWSru.

По сценарию, часть действия фильма происходит в бирмингемском торговом центре "Гранд-сентрал", капитально перестроенном из старого железнодорожного вокзала. С 22-го по 25 августа он был частично закрыт ради съемок.

Вскоре после того, как Круз сообщил о происшедшем в полицию, BMW был найден в расположенном неподалеку городке Сметвик. Преступники не найдены, расследование продолжается.

В угнанной машине находились вещи стоимостью в несколько тысяч фунтов, судьба которых неизвестна.