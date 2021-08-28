В Марокко начнут вакцинировать подростков

В Марокко начнут вакцинировать от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Прививки будут делать вакцинами Pfizer/BioNTech и Sinopharm, сообщает РБК-Украина.

Как пишет Le Figaro, в Марокко начало учебного года пришлось отложить, поскольку растет заболеваемость коронавирусом. Поэтому власти решили вакцинировать детей с 12-летнего возраста.

В заявлении правительства говорится, что с 31 августа молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет получат вакцины Pfizer/BioNTech и Sinopharm, "международные испытания которых доказали их эффективность и безопасность в этой возрастной группе".

Цель начала вакцинации заключается в том, чтобы "обеспечить оптимальные условия безопасности в начале учебного года" с учетом "увеличения числа зарегистрированных положительных случаев" среди подростков этой возрастной группы.

Вакцинация подростков будет добровольной, факультативной и должна подлежать одобрению родителей. Правительство призвало взрослых сопровождать детей во время этого процесса.

Министерство национального образования объявило о переносе начала учебного года с 3 на 10 сентября, "чтобы гарантировать безопасные условия" для учащихся.

Автор: Наталья Скороход