В Украину завезли ядовитые детские игрушки

В Украине запретили поставки и продажу пластиковых музыкальных игрушек в виде лягушек из-за несоответствия норм безопасности их для рынка, сообщает Новости-N.

В Одесской области выявили партию игрушек из Китая, в которых массовая доля свинца превышает допустимое количество в 164 раза. Об этом заявили в пятницу, 27 августа, в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Вредную продукцию китайского производства обнаружили во время внеплановой проверки.

Во время лабораторных исследований было установлено, что музыкальная игрушка "Зверята малыши" имеет высокий уровень угрозы по содержанию свинца. В частности, массовая доля вещества оказалась превышенной в 164 раза.

"Поставщику игрушки запрещено размещение продукции на рынке Украины", - отметили в ведомстве.

При этом неравнодушных потребителей просят сообщать, если они вновь увидят ее на прилавках.