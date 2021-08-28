Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие

Радикальное движение «Талибан» потребовало от жителей Кабула сдать оружие, боеприпасы и правительственные транспортные средства. Об этом сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид, сообщает Лента.Ру.

Как отметил Муджахид, жители столицы Афганистана должны будут сделать это в течение недели.

"Упомянутые объекты (...) должны быть переданы в соответствующие органы "Исламского эмирата" (самоназвание политической системы талибов — прим.)" , — заявил он.

Похожее заявление талибы уже делали 18 августа. Тогда они сообщили, что сдать оружие и боеприпасы немедленно должны все граждане Афганистана. Представители движения также пообещали установить мирный диалог с бывшим правительством и сделать все для того, чтобы чиновники чувствовали себя в безопасности.