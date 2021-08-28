Ведущий канала Порошенко в эфире обматерил Путина: видео

Ведущий телеканала "Прямой" пятого президента Петра Порошенко Матвей Ганапольский выругался в прямом эфире в адрес Владимира Путина, назвав его "х**лом", сообщает УНИАН.

Рассуждая об убийствах оппозиционеров в РФ на фоне инцидента с Порошенко и зеленкой, Ганапольский решил не сдерживать эмоций.

"После того, как убили [Анну] Политковскую, и вышло это мурло, российский президент, который сказал: "Зачем ее убили, она так мало значила ... , ее убийство принесло нам больше проблем, чем если б она жила...". Так это х**ло, понимаете?" , - заявил он.

Присутствующая в студии нардеп Ольга Василевская-Смаглюк попыталась намекнуть ведущему на неэфирную лексику, на что он ответил, что "ему можно".