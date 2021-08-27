На Киевщине подростка убило током на вагоне поезда

На железнодорожной станции в поселке Песковка Бучанского района на Киевщине 13-летнего мальчика ударило током, когда он вылез на вагон грузового поезда. Ребенок погиб на месте, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы Нацполиции региона трагедия произошла накануне. В полицию пгт Бородянка поступило сообщение о том, что в Песковке на станции Тетерев у путей лежит неизвестный без сознания.

"Правоохранители установили, что 13-летний ученик 7-го класса одной из школ поселка Песковка проходил вдоль грузового поезда и вылез на вагон. Парня ударило током и от полученных травм он погиб на месте" , - сообщили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ч.1 ст.115 УК).