Свитолина прорвалась в финал WTA в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Чикаго. В полуфинале украинская теннисистка обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон, сообщает Корреспондент.

Чикаго, полуфинал: Элина Свитолина (Украина) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 6:1, 6:7, 6:3. Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейкпоинтов из 16.

Стоит отметить, что украинка впервые в текущем сезоне сыграет в финале. В решающем поединке Свитолина сыграет против победительницы пары Ализа Корне (№68 WTA) - Варвара Грачева (№88 WTA).