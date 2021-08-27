В Черкассах собаки растерзали мальчика, ребенок в ужасном состоянии

В Черкассах семилетний мальчик несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами и частью полового органа, сообщает Факты.ICTV.

Врачи областной детской больницы из-за крайне тяжелого состояния ребенка не могут его даже прооперировать.

"Ад существует. И я сейчас не о метафизическом явлении. Иногда ад совсем рядом. Например, за забором детского парка, в котором несколько дней назад я гулял с собственным сыном. Гулял, не подозревая, что в соседнем дворе в критическом состоянии находится ребенок" , – сообщает﻿ депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко.

По его словам, судя по наличию пролежней, ребенок был без сознания не один день. Кроме того, на теле мальчика обнаружили следы затушенных сигарет. Сторож парка 24 августа, когда в городе продолжались празднования Дня Независимости, слышал детский крик.

"Только через несколько дней бабушка, во дворе которой и получил ребенок травмы, вызвала скорую" , – отмечает бывший депутат.

Сколько дней ребенок лежал без сознания с гематомой черепной коробки, не может предположить и директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

"Ребенку нужна операция, но мы не можем ее делать, потому что состояние не позволяет. Даже транспортировать мальчика нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка – ноль. Родители к ребенку не приходили" , – констатирует он.

В комментариях в соцсети Олег Петренко сообщил, что родители мальчика в это время отсутствовали, потому что мать оперировали в Киеве.