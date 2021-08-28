Публикация данных должников за коммуналку считается незаконной – омбудсмен

Размещение в открытом доступе персональных данных лиц, у которых есть долги за коммуналку, является нарушением закона. Речь идет, в том числе о списках пользователей с задолженностью, которые публикуются в интернете или же вешаются в подъездах домов, сообщает Обозреватель.

Об этом в пятницу, 27 августа, заявили в пресс-службе﻿ омбудсмена Людмилы Денисовой. Отмечается, что в ведомство уже поступило множество жалоб граждан на то, что их ФИО, номера лицевых счетов, адреса (названия районов, улиц, номера домов и квартир), суммы задолженности и тому подобное распространяются поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

Согласно закону, такая информация является персональной. Соответственно, на нее распространяются общие требования по обработке персональных данных.

В Конституции Украины сказано, что сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, не допускается. Списки должников нарушают и статью 6 Закона Украины "О защите персональных данных".

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека подчеркнули, что подобные нарушения, если суд докажет вину ответственного лица, влекут за собой административную ответственность. У Денисовой также указали на "необходимость добросовестного отношения к обработке персональных данных".