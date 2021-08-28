Базу США на границе Ирака и Кувейта обстреляли ракетами

База ВС США на иракско-кувейтской границе поверглась в пятницу ракетному обстрелу, сообщает ТАСС.

По данным иракского новостного портала SHAFAQ News три ракеты были запущены неизвестными с территории Ирака по расположенному на КПП "Джиришан" ("Сафван" с иракской стороны, в 50 км от города Басра) военному объекту.

Д﻿﻿ва реактивных снаряда упали вблизи базы, один перелетел ее и ушел в сторону Кувейта. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.