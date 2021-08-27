Байден поручил выдать Украине $60 млн на оборону

Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около 60 миллионов долларов из средств Пентагона, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в меморандуме, обнародованном в пятницу, 27 августа, на сайте Белого дома. Соответствующий приказ американский лидер подписал в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.