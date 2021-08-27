Байден поручил выдать Украине $60 млн на оборону

Байден поручил выдать Украине $60 млн на оборону
Фото: Джо Байден, The White House

Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около 60 миллионов долларов из средств Пентагона, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в меморандуме, обнародованном в пятницу, 27 августа, на сайте Белого дома. Соответствующий приказ американский лидер подписал в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить до $60 миллионов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - указано в документе.
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