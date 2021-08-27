Байден утвердил для Украины $60 млн военной помощи
Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около 60 миллионов долларов из средств Пентагона, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в меморандуме, обнародованном в пятницу, 27 августа, на сайте Белого дома. Соответствующий приказ американский лидер подписал в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить до $60 миллионов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - указано в документе.