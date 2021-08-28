Кулеба рассказал, что будет с эвакуацией из Афганистана после 31 августа

Украинские власти находятся на этапе подготовки очередного этапа эвакуации из Афганистана своих граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 27 августа, сообщает Корреспондент.

"Прекратил работу гражданский сектор аэропорта Кабула. Частный самолет, о котором договорилась Украина, это был последний гражданский самолет, который вылетел из этого аэропорта до его закрытия несколько дней назад, как раз 23 августа. Но военная часть аэропорта работает" , - сказал глава МИД.

Однако, напомнил Кулеба, и военный аэропорт Кабула должен закрыться - до 31 августа. Несмотря на это, добавил он, эвакуация будет продолжаться, "но договариваться надо будет уже с талибами".

Министр признал, что хотя Киев не поддерживает дипломатических связей с "Талибаном", "есть рабочие каналы, по которым мы с талибами вопросы решаем".