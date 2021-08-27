Украина готовит очередную эвакуацию из Кабула

Украина готовит очередную эвакуацию из Кабула

Украинские власти находятся на этапе подготовки очередного этапа эвакуации из Афганистана своих граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 27 августа, сообщает Корреспондент.

"Прекратил работу гражданский сектор аэропорта Кабула. Частный самолет, о котором договорилась Украина, это был последний гражданский самолет, который вылетел из этого аэропорта до его закрытия несколько дней назад, как раз 23 августа. Но военная часть аэропорта работает", - сказал глава МИД.

Однако, напомнил Кулеба, и военный аэропорт Кабула должен закрыться - до 31 августа. Несмотря на это, добавил он, эвакуация будет продолжаться, "но договариваться надо будет уже с талибами".

Министр признал, что хотя Киев не поддерживает дипломатических связей с "Талибаном", "есть рабочие каналы, по которым мы с талибами вопросы решаем".

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics