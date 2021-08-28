В США дикие олени заразились COVID-19

Министерство сельского хозяйства США заявило о том, что в стране зафиксировали первый в мире случай заражения COVID-19 у оленей, сообщает Лента.Ру.

В службе инспекции здоровья животных и растений минсельхоза рассказали, что коронавирус обнаружили у диких белохвостых оленей в штате Огайо. Отмечается, что случаи COVID-19 регистрировались в мире только среди небольшого числа видов животных, в основном среди тех, кто контактирует с людьми. В министерстве подчеркивают, что, исходя из имеющейся информации, риск передачи вируса от оленей к людям является низким.

Ранее сообщалось, что азиатские выдры из океанариума в городе Атланта в американском штате Джорджия заразились COVID-19. Есть подозрение, что выдры могли заразиться от сотрудника, переносившего новую коронавирусную инфекцию бессимптомно.