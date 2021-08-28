США выделят Украине $60 миллионов помощи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил предоставить Украине финансовую помощь в размере 60 миллионов долларов из средств Пентагона, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В документе, подписанном Байденом сказано: "Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить 60 млн. долларов на оборонные расходы и услуги Министерства обороны (Украины - ред.), а также военное образование и обучение" .

Также в Белом доме подтвердили, что на фоне кризиса в Афганистане встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского все же состоится.

"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме" , - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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