Минобороны внедряет новую систему контроля закупок

В Министерстве обороны Украины вводится система "единого информационного окна" для потенциальных производителей вооружения и военной техники, исполнителей и поставщиков, которые желают участвовать в оборонных закупках, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины со ссылкой на сообщение заместителя Министра обороны Украины Александра Носова на странице в социальной сети Facebook.

По его словам, отсутствие понятного и прозрачного механизма начала преддоговорной работы между исполнителем и заказчиком часто создает коррупционные риски.

"Поэтому предлагаем "единое информационное окно" — производители, изъявившие желание участвовать в процессе производства вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины, имеют возможность письменно обращаться с изложением своих производственных, научных и исследовательских возможностей Министерства обороны Украины" , — сообщил заместитель Министра обороны Украины.

Уполномоченное подразделение будет анализировать полученную информацию, готовить поручения соответствующим органам управления и структурным подразделениям. В частности, относительно изучения предложений, определения целесообразности дальнейшей работы, соответствия потребностям, оборонной концепции. Также будет рассчитываться ожидаемая стоимость и время жизненного цикла предложенной продукции.