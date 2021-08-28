Засуха поставила под угрозу электроснабжение Бразилии

Продолжительная засуха поставила под угрозу энергоснабжение в Бразилии. Как пишет Bloomberg, экстремальная жара нарушила работу гидроэлектростанций и может оставить крупнейшую экономику Латинской Америки без света, сообщает Лента.Ру.

Чтобы избежать отключения электричества и сохранить больше воды в резервуарах, президент страны Жаир Болсонару призвал бразильцев к осознанному энергопотреблению — не включать без надобности свет и лишний раз не пользоваться электроприборами. По его словам, уровень воды на большинстве гидроэлектростанций находится на пределе — 10-15 процентов от нормы. Некоторые из них перестанут работать, если водный кризис продолжится. Эксперты опасаются, что экономить энергию стране придется до ноября.

Бразилия покрывает с помощью воды более 60 процентов своей потребности в электроэнергии. Длительная засуха вынудила страну нарастить производство более дорогой и вредной для окружающей среды энергии из природного газа и дизельного топлива. Изменение энергетической политики повысило уровень инфляции до девяти процентов в годовом выражении, а также увеличило вероятность повышения Центральным банком ключевой ставки.