СБУ над Харьковщиной засекла иностранный беспилотник

В Харьковской области Служба безопасности Украины выявила ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства, сообщает Украинская правда.

"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей" , - заявило Управление СБУ в Харьковской области в facebook

СБУ не сообщает о том, маркировка какой именно страны была на беспилотнике.

При этом правоохранители призывают граждан быть бдительными и сообщать о "необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления".