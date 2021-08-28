СБУ над Харьковщиной засекла иностранный беспилотник
В Харьковской области Служба безопасности Украины выявила ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства, сообщает Украинская правда.
"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - заявило Управление СБУ в Харьковской области в facebook
СБУ не сообщает о том, маркировка какой именно страны была на беспилотнике.
При этом правоохранители призывают граждан быть бдительными и сообщать о "необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления".