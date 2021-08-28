Пентагон запретил базам в Европе покупать энергоресурсы у РФ

Минобороны США запретило своим военным базам, расположенным в Европе, заключать контракты на покупку энергоресурсов у России. Об этом говорится в официальном издании американского правительства Federal Register, сообщает Лента.Ру.

Пентагон внес изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) «для усиления энергетической безопасности в Европе».

При этом на объекты в Азии запрет не распространяется — к примеру, он не касается расположенных на этом континенте частей Турции, уточнили в военном ведомстве.