В Днепре представили женскую одежду для похорон

В городе Днепр одно из местных ритуальных агентств презентовало коллекцию женской одежды для похорон, сообщает Корреспондент.

В агентстве объяснили, что женщина должна быть красивой и стильной даже после смерти.

Чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гробы, закрыть глаза и сложить соответствующим образом руки. Некоторые из них держали в руках цветы. Кроме того, возле гробов были выставлены и погребальные венки, передает Telegram-канала Днепр Областной.

Девушки были одеты в платья разных цветов: золотого, красного, синего, черного и других. Их головы были покрыты платками.