США начали мстить ИГИЛ за взрывы в Кабуле

Армия США впервые ответила на теракт в аэропорту Кабула в Афганистане. Американский беспилотник убил "планировщика" террористической группировки "Исламское государство в Хорасане" (ИГИЛ), которая взяла на себя ответственность за нападение, сообщает Обозреватель.

Бомбардировка произошла в афганской провинции Нангархар. Об этом заявил капитан Билл Урбан из Центрального командования США, передает пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что цель была убита, а жертв среди гражданского населения нет. По словам военного, дрон, с помощью которого уничтожили террориста, вылетел из-за пределов Афганистана, передает La Repubblica.