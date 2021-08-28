Франция завершила эвакуацию из Афганистана

Министр обороны Франции Флоранс Парли в ночь на субботу, 28 августа, объявила о завершении эвакуационной миссии из Афганистана. Об этом она написала в Twitter, сообщает Корреспондент.

"Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером (27 августа - ред.). Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тысяч человек, в том числе более 2,6 тысячи афганцев, которых приняла Франция" , - указано в сообщении.

Как уточнили в Министерстве иностранных дел и Министерстве вооруженных сил, все французские дипломаты и военные покинули Кабул.