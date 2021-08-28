В Руанде женщина родила ребенка с головой в форме груши

У жительницы центральноафриканской страны Руанда, Бадженезе Либерате, на свет появился ребенок с сильно деформированным черепом, напоминающим грушу, сообщает Корреспондент.

По информации издания Daily Star после рождения мальчика от женщины ушел муж и отказалась ее семья. Они назвали новорожденного дьявольским отродьем и призвали мать убить его. Также Либерате лишилась работы.

Чтобы защитить сына, женщина вынуждена была переехать в деревню, оставив в городе остальных своих детей. Однако и на новом месте люди называют ребенка монстром.

При этом мать не знает, чем болен мальчик, поскольку у нее нет средств, чтобы обратиться за медицинской помощью.

Узнав историю Либерате, активисты начали сбор денег для лечения младенца за границей. С этой целью они создали страницу на сайте GoFundMe, где написали, что "ребенок родился таким, но люди называют его инопланетянином из-за внешности, а отец и вовсе отказался".