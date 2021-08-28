В Бангладеш лодка столкнулась с траулером, погибли десятки людей

На востоке Бангладеш в пятницу, 27 августа, столкнулись лодка с сотней пассажиров и траулер с песком, погиб по меньшей мере 21 человек, сообщает Корреспондент.

По данным местной газеты Dhaka Tribune со ссылкой на полицию трагедия произошла на озере в округе Брахманбария. После столкновения лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Вскоре судно полностью ушло под воду.

По данным полиции, 15 человек с помощью спасателей выбрались из воды, их госпитализировали. Еще 50 пассажиров смогли самостоятельно доплыть до берега. Остальные числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.