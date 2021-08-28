Банки закрывают: грозит ли финансовой системе и вкладчикам новый шок
В последнее время участились новости о признании тех или иных банков проблемными или неплатежеспособными. "Ньюсмейкерами" в данном случае выступили сразу несколько финучрежедний: "Проминвестбанк" и "Земельный капитал" – в этом году, а также "Мистобанк" – в декабре прошлого года, сообщает UBR.
Участники рынка не исключают, что это были только первые ласточки. Вскоре банковская система может недосчитаться еще нескольких игроков.
"Я не могу исключить, что в ближайший год банковский рынок покинут еще несколько участников. Однако называть это "банкопадом" нельзя. Во-первых, речь может идти о двух-трех финучреждениях, что категорически не подходит под термин "тенденции". Во-вторых, нужно понимать суть и причины каждого кейса", – подметил предправления Юнекс Банка Иван Свитек.
Процесс чистки – продолжается
Поднимать панику – преждевременно, считают эксперты. Как и в любой конкурентной среде, в банковской системе были и будут сильнее и слабее игроки – и слабые всегда будут покидать рынок по тем или иным причинам.
"О каком-то "банкопаде №2" говорить нет оснований. За последние четыре года в Украине признали неплатежеспособными только пять банков – в 17 раз меньше, чем за предыдущий такой период", – заметил руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.
То, что не все банки выдерживают конкуренцию, – нормально, добавляет аналитик. То, что НБУ время от времени признает банки неплатежеспособными, – тоже.
"Все банки должны осознавать, что им никогда не стоит "расслабляться", поскольку процесс очистки банковской системы – непрерывный", – говорит Паращий.
В этом смысле даже ненормальным выглядит достаточно длительный период с конца 2017-го по середину 2020 года, в течение которого неплатежеспособным был признан лишь один банк (и то – подсанкционный).
Инвесторы теряют интерес к банкам
По мнению банкиров, главная причина "проблемности" финучреждений сейчас связана с потерей интереса инвесторов к банковскому активу. Как в части докапитализации, в том числе в ответ на растущие требования регулятора, так и в части управления.
Ведь банковский бизнес очень непростой, он требует бизнес-модели, внимания, ресурсов, постоянной работы. Особенно сейчас, когда отношение потребителя к финансовым услугам быстро меняется.
"Если не двигаться вперед на агрессивном конкурентном рынке, постепенно актив будет превращаться в пассив. На этом этапе акционеры обычно и приходят к выводу, что проект следует либо продать, либо свернуть", – подчеркнул Иван Свитек.
Покупателей на украинские банки сейчас практически нет. На самом деле их крайне мало и на глобальном рынке, говорят эксперты.
Классический банк сейчас может заинтересовать инвестора, скорее, как платформа для запуска новых инновационных форматов финансовых услуг, чем как отдельный бизнес. И это является основной причиной сегодняшних и возможных будущих уходов с рынка.
"На мой взгляд, речь идет скорее о пассивной сдаче банковской лицензии, чем о реальном банкротстве. Это абсолютно нормальный процесс, который не несет никакой угрозы для банковской системы", – подмечает предправления Юнекс Банка.
Кто в зоне риска ухода с рынка
Банки, которые потенциально находятся в "зоне риска" – это в первую очередь те финучреждения, которые нарушают экономические нормативы НБУ.
Вся информация о значении нормативов банков ежемесячно публикуется Нацбанком, поэтому каждый вкладчик может – при желании – проверить, как идут дела у учреждения, которому он доверил свои деньги.
"По состоянию на начало августа было шесть банков, нарушивших хотя бы один норматив или лимит, и три банка, нарушивших по крайней мере два норматива. И самым большим нарушителем был банк, признанный неплатежеспособным в августе ("Земельный капитал" – ред.)", – говорит руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital.
Два случая признания банков неплатежеспособными в 2021 году категорически нельзя называть трендом, говорят банкиры. На другой чаше весов – прибыль банковской системы, которая в январе-июле выросла на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
"Этот факт прямо противоречит предположению о возможном начале какого-либо банкопада", – подчеркивает Иван Свитек.
Влияние на валютный рынок и реакция вкладчиков
Никакой связи с проблемами у некоторых банков и валютным рынком, уверяют эксперты, сейчас нет.
Поскольку речь не идет о массовом тренде, а неплатежеспособными признавались банки с очень низкой – в пределах 0,1% – долей в суммарных активах банковской системы.
"Все упомянутые кейсы не способны оказать влияние на рынок. Их масштаб слишком незначителен для этого. Кроме того, не следует забывать о Фонде гарантирования, который вскоре увеличит сумму гарантирования. Голосование за этот законопроект во втором чтении окажет куда большее влияние на рынок", – заметил нам Свитек.
Банкиры уверяют, что доверие к банковской системе сейчас на очень высоком уровне. Это, к слову, демонстрирует ощутимый прирост вкладов украинцев, а это – "лучший индикатор".
К тому же вкладывать средства на депозиты многих сейчас мотивирует инфляция.
"Да, существующие ставки по вкладам не могут полностью компенсировать процесс снижения покупательской способности денег, однако они по крайней мере снижают потенциальные потери. В целом, я не вижу никаких угроз для финансовой стабильности на любых уровнях от нескольких случаев выхода банков с рынка", – резюмировал предправления Юнекс Банка.