Банки закрывают: грозит ли финансовой системе и вкладчикам новый шок

В последнее время участились новости о признании тех или иных банков проблемными или неплатежеспособными. "Ньюсмейкерами" в данном случае выступили сразу несколько финучрежедний: "Проминвестбанк" и "Земельный капитал" – в этом году, а также "Мистобанк" – в декабре прошлого года, сообщает UBR.

Участники рынка не исключают, что это были только первые ласточки. Вскоре банковская система может недосчитаться еще нескольких игроков.

"Я не могу исключить, что в ближайший год банковский рынок покинут еще несколько участников. Однако называть это "банкопадом" нельзя. Во-первых, речь может идти о двух-трех финучреждениях, что категорически не подходит под термин "тенденции". Во-вторых, нужно понимать суть и причины каждого кейса", – подметил предправления Юнекс Банка Иван Свитек.

Процесс чистки – продолжается

Поднимать панику – преждевременно, считают эксперты. Как и в любой конкурентной среде, в банковской системе были и будут сильнее и слабее игроки – и слабые всегда будут покидать рынок по тем или иным причинам.

"О каком-то "банкопаде №2" говорить нет оснований. За последние четыре года в Украине признали неплатежеспособными только пять банков – в 17 раз меньше, чем за предыдущий такой период", – заметил руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

То, что не все банки выдерживают конкуренцию, – нормально, добавляет аналитик. То, что НБУ время от времени признает банки неплатежеспособными, – тоже.

"Все банки должны осознавать, что им никогда не стоит "расслабляться", поскольку процесс очистки банковской системы – непрерывный" , – говорит Паращий.

В этом смысле даже ненормальным выглядит достаточно длительный период с конца 2017-го по середину 2020 года, в течение которого неплатежеспособным был признан лишь один банк (и то – подсанкционный).

Инвесторы теряют интерес к банкам

По мнению банкиров, главная причина "проблемности" финучреждений сейчас связана с потерей интереса инвесторов к банковскому активу. Как в части докапитализации, в том числе в ответ на растущие требования регулятора, так и в части управления.

Ведь банковский бизнес очень непростой, он требует бизнес-модели, внимания, ресурсов, постоянной работы. Особенно сейчас, когда отношение потребителя к финансовым услугам быстро меняется.

"Если не двигаться вперед на агрессивном конкурентном рынке, постепенно актив будет превращаться в пассив. На этом этапе акционеры обычно и приходят к выводу, что проект следует либо продать, либо свернуть" , – подчеркнул Иван Свитек.

Покупателей на украинские банки сейчас практически нет. На самом деле их крайне мало и на глобальном рынке, говорят эксперты.

Классический банк сейчас может заинтересовать инвестора, скорее, как платформа для запуска новых инновационных форматов финансовых услуг, чем как отдельный бизнес. И это является основной причиной сегодняшних и возможных будущих уходов с рынка.

"На мой взгляд, речь идет скорее о пассивной сдаче банковской лицензии, чем о реальном банкротстве. Это абсолютно нормальный процесс, который не несет никакой угрозы для банковской системы" , – подмечает предправления Юнекс Банка.

Кто в зоне риска ухода с рынка

Банки, которые потенциально находятся в "зоне риска" – это в первую очередь те финучреждения, которые нарушают экономические нормативы НБУ.

Вся информация о значении нормативов банков ежемесячно публикуется Нацбанком, поэтому каждый вкладчик может – при желании – проверить, как идут дела у учреждения, которому он доверил свои деньги.

"По состоянию на начало августа было шесть банков, нарушивших хотя бы один норматив или лимит, и три банка, нарушивших по крайней мере два норматива. И самым большим нарушителем был банк, признанный неплатежеспособным в августе ("Земельный капитал" – ред.)" , – говорит руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital.

Два случая признания банков неплатежеспособными в 2021 году категорически нельзя называть трендом, говорят банкиры. На другой чаше весов – прибыль банковской системы, которая в январе-июле выросла на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

"Этот факт прямо противоречит предположению о возможном начале какого-либо банкопада", – подчеркивает Иван Свитек.

Влияние на валютный рынок и реакция вкладчиков

Никакой связи с проблемами у некоторых банков и валютным рынком, уверяют эксперты, сейчас нет.

Поскольку речь не идет о массовом тренде, а неплатежеспособными признавались банки с очень низкой – в пределах 0,1% – долей в суммарных активах банковской системы.

"Все упомянутые кейсы не способны оказать влияние на рынок. Их масштаб слишком незначителен для этого. Кроме того, не следует забывать о Фонде гарантирования, который вскоре увеличит сумму гарантирования. Голосование за этот законопроект во втором чтении окажет куда большее влияние на рынок" , – заметил нам Свитек.

Банкиры уверяют, что доверие к банковской системе сейчас на очень высоком уровне. Это, к слову, демонстрирует ощутимый прирост вкладов украинцев, а это – "лучший индикатор".

К тому же вкладывать средства на депозиты многих сейчас мотивирует инфляция.