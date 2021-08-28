ООН готовится к наплыву беженцев из Афганистана

Организация Объединенных наций по делам беженцев готовится к около пол миллиону беженцев из Афганистана до конца 2021 года.﻿ Об этом со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс, сообщает УНИАН.

Клементс назвал такое вероятное количество "худшим сценарием".

Сейчас 2,2 миллиона зарегистрированных афганцев находится в Пакистане и Иране. Еще дополнительные полмиллиона могут присоединиться к концу года.

Внутри Афганистана только в этом году были перемещены 558 тысяч человек из – из-за конфликта, почти все они – женщины и дети.

"Ситуация внутри Афганистана развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал" , – подытожил Клементс.

В управлении ответили, что получили от надежных источников несколько сообщений о внесудебных казнях, обысках, арестах и актах мести со стороны талибов, ущемлении ими прав женщин и девушек в Афганистане.