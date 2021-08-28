ООН готовится к наплыву беженцев из Афганистана
Организация Объединенных наций по делам беженцев готовится к около пол миллиону беженцев из Афганистана до конца 2021 года. Об этом со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс, сообщает УНИАН.
Клементс назвал такое вероятное количество
"худшим сценарием".
Сейчас 2,2 миллиона зарегистрированных афганцев находится в Пакистане и Иране. Еще дополнительные полмиллиона могут присоединиться к концу года.
Внутри Афганистана только в этом году были перемещены 558 тысяч человек из – из-за конфликта, почти все они – женщины и дети.
"Ситуация внутри Афганистана развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал", – подытожил Клементс.
В управлении ответили, что получили от надежных источников несколько сообщений о внесудебных казнях, обысках, арестах и актах мести со стороны талибов, ущемлении ими прав женщин и девушек в Афганистане.