Xiaomi представила кастрюлю с дисплеем

Дочерняя компания Xiaomi Mijia начала сбор средств для создания и выпуска на рынок необычной кастрюли. Как это заведено в последнее время, она будет с электронными элементами и искусственным интеллектом, сообщает 24 Канал.

Разработке Smart Multi-function Cooking Pot 1.5 L можно помочь на краудфандинговой платформе Xiaomi Mall. Кастрюля предназначена для приготовления "простой" пищи.

Умная кастрюля

Устройство от Mijia имеет наибольшую мощность в 1000 Ватт и умеет работать в энергосберегающем режиме. В нем мощность регулируется автоматически в диапазоне от 300 до 800 Ватт.

На ручке устройства разместили LED-дисплей, через который можно управлять работой кастрюли.

Согласно описанию компании, литр воды можно будет вскипятить за 6 минут.

Кастрюля имеет 9 уровней регулировки мощности – понадобятся для приготовления различных видов пищи.

Объем кастрюли составляет 1,5 литра.

Среди функций присутствуют несколько вариантов приготовления пищи: на пару, тушение, кипячение.

Уже традиционно для умных устройств, управлять кастрюлей можно через смартфон. Для этого необходимо скачать приложение. В нем компания предусмотрела 50 разнообразных рецептов, созданных специально для этой кастрюли. Пользователю необходимо лишь положить в нее все ингредиенты.

За необычный гаджет просят 169 юаней, примерно 26 долларов. После окончания краудфандинговой кампании ее цена вырастет до 199 юаней – около 30 долларов.

В продаже чудо-кастрюля появится 15 сентября 2021 года. Пока она будет доступна только на территории Китая. Будет ли она официально поставляться в другие страны, неизвестно.