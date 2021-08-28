Интернет-аферисты атакуют с удвоенной силой: схемы обмана
За последние полгода 45% опрошенных украинцев сталкивались с попытками онлайн-мошенничества. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше – 22%. В то же время количество людей, которые обратились бы в полицию, упало с 21% в 2020 году до 10% в нынешнем, сообщает UBR.
Об этом свидетельствуют результаты опроса 55 тыс. покупателей и продавцов OLX.
Чаще всего аферисты атакуют с помощью следующих схем:
- продажа несуществующих товаров по предоплате (54%);
- фишинговые атаки, когда в мессенджерах присылают вредоносные ссылки на поддельную платежную форму (28%);
- отправка фейковых скриншотов/квитанций об оплате товара (11%);
- схема с подставным курьером, когда мошенник-покупатель убеждает быстро отдать ему товар, обещая зачисление средств на счет продавца (7%).
Что касается фишинговых атак, то в 2021-м во время онлайн-шоппинга 14% жертв потеряли свои средства. Сторонние ссылки на вредоносные сайты поступают, как правило, в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). Через SMS или почту мошенники уже почти не атакуют украинцев (7% и 2% соответственно).
Согласно данным опроса, жертвы мошенников предпочитают сами решать свои проблемы. В то же время многие рассказывают об инциденте только близким или вообще ничего не делают.
При этом 18% украинцев, которые попадали на аферистов в 2021 году, не знают ни одного способа защиты своих платежных данных. 40% респондентов ответили, что не открывают ссылки от посторонних людей и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах.
Каждый пятый – проверяет пользователя по номеру телефона, каждый седьмой – внимательно вчитывается в содержание посторонних SMS и еmail-писем, а каждый десятый – проверяет ссылки, чтобы не попасть на мошеннический сайт-копию.