Интернет-аферисты атакуют с удвоенной силой: схемы обмана

За последние полгода 45% опрошенных украинцев сталкивались с попытками онлайн-мошенничества. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше – 22%. В то же время количество людей, которые обратились бы в полицию, упало с 21% в 2020 году до 10% в нынешнем, сообщает UBR.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 55 тыс. покупателей и продавцов OLX.

Чаще всего аферисты атакуют с помощью следующих схем:

продажа несуществующих товаров по предоплате (54%);

фишинговые атаки, когда в мессенджерах присылают вредоносные ссылки на поддельную платежную форму (28%);

отправка фейковых скриншотов/квитанций об оплате товара (11%);

схема с подставным курьером, когда мошенник-покупатель убеждает быстро отдать ему товар, обещая зачисление средств на счет продавца (7%).

Что касается фишинговых атак, то в 2021-м во время онлайн-шоппинга 14% жертв потеряли свои средства. Сторонние ссылки на вредоносные сайты поступают, как правило, в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). Через SMS или почту мошенники уже почти не атакуют украинцев (7% и 2% соответственно).

Согласно данным опроса, жертвы мошенников предпочитают сами решать свои проблемы. В то же время многие рассказывают об инциденте только близким или вообще ничего не делают.

При этом 18% украинцев, которые попадали на аферистов в 2021 году, не знают ни одного способа защиты своих платежных данных. 40% респондентов ответили, что не открывают ссылки от посторонних людей и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах.

Каждый пятый – проверяет пользователя по номеру телефона, каждый седьмой – внимательно вчитывается в содержание посторонних SMS и еmail-писем, а каждый десятый – проверяет ссылки, чтобы не попасть на мошеннический сайт-копию.