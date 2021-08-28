Что ожидается на валютном рынке в субботу

Вчера только вмешательство Национального банка смогло остановить рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿.

Сегодня в Украине – рабочий день, но Европа и США отдыхают. Поэтому все сделки будут проводиться по схеме ТОМ (с расчетами в понедельник), что не очень интересно для продавцов валюты. Их будет меньше (тем более, что экспортерам уже начали активно выплачивать компенсацию налога на добавленную стоимость), и они явно не захотят отдавать дешево свою валюту. Ситуацией могут воспользоваться спекулянты, которые попытаются раскачать ситуацию и спровоцировать рост котировок до уровня 27 гривен. Национальный банк продолжит контролировать ситуацию и в случае резкого роста опять может выйти с продажей.

Открытие торгов субботы ожидается на уровне 26,90/27,00 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице вчера днем продавали по 27,02-27,05 гривен. К вечеру ценник опустили до 26,99-27,02 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 27,00-27,02 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если рост на межбанке продолжится, то к вечеру доллар в Киеве будут продавать дороже 27 гривен. Если же котировки снизятся, есть шанс, что и наличный доллар немного подешевеет.

Евро на рынке FOREX в пятницу вырос к доллару до отметки 1,1800 после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что центральный банк может начать сокращать ежемесячные покупки облигаций в этом году, хотя в дальнейшем он не будет спешить с повышением процентных ставок. Наличный евро также вырос вслед за долларом: утром киевские обменники продавали его по 31,55-31,60 гривен, к обеду – уже по 31,65-31,67 гривен, а вечером ценник подняли до 31,70 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,70-31,72 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке.

Российский рубль в пятницу воспользовался очередной слабостью американского доллара и вырос с 74,30 до 73,46 рублей за доллар. Сегодня Россия отдыхает, поэтому торгов по рублю нет. Наличный рубль вчера продавали по 3,62-3,65 гривны за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене.