Байден после отчета разведки пообещал, что истоки COVID-19 найдут

Американская разведка обнародовала новые данные о вероятном происхождении Covid-19, после чего президент США Джо Байден пообещал, что его страна и международные партнеры не остановятся и в конце концов точно выяснят истоки вируса, сообщает Украинская правда.

"Я благодарен за тщательную, осторожную и объективную работу наших специалистов в разведке... Наши усилия по пониманию истоков этой пандемии не прекратятся. Мы сделаем все возможное, чтобы отследить происхождение вспышки, которая привела к такой боли и смертям во всем мире, чтобы мы могли принять все необходимые меры предосторожности и это не повторилось".

Американская разведка заявила, что Covid-19, вероятно, не был разработан как биологическое оружие. Разведчики на данный момент имеют две гипотезы – естественное происхождение от зараженного животного и лабораторный инцидент. Но до сих пор полного доступа к данным у специалистов нет из-за препятствования этому со стороны Китая.

Байден обвинил власти Китая в сокрытии важной информации о происхождении пандемии: "До сих пор КНР продолжает отклонять призывы к прозрачности и скрывает информацию".

Президент Соединенных Штатов добавил, что совместно с союзниками и партнерами США сосредоточились на поиске ответов, и пока они не будут получены, работа не прекратится.