Минэнерго предлагает ввести новую модель платежей по "зеленому" тарифу

Министерством энергетики разработан и вынесен на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электрической энергии из альтернативных источников энергии на рыночных принципах", сообщает ЛигаБизнес.

Документ предусматривает введение системы Feed-in-Premium, или контрактов на разницу, для производителей из альтернативных источников энергии (как для действующих договоров купли-продажи, так и для договоров, которые будут заключаться победителями аукционов) вместо фиксированных платежей по "зеленому" тарифу - Feed-in-Tariff.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в соответствии с моделью Feed-in-Premium/Контрактов на разницу, производители электрической энергии из альтернативных источников энергии непосредственно смогут выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электрическую энергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы. Одновременно такие производители будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным "зеленым" тарифом или аукционной ценой и рыночной ценой. Кроме того, такие производители электрической энергии из альтернативных источников будут мотивированы создавать новые отдельные балансирующие группы, которые будут иметь возможность управлять небалансамы собственного портфеля объектов в режиме реального времени и, ради избежания небалансов, внедрять новые подходы и технологии прогнозирования, системы накопления энергии и управления спросом, способствуя усилиям оператора системы передачи относительно балансирования энергосистемы.