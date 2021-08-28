Раздел совместного имущества супругов: спорные вопросы и пути решения

Имущество, приобретенное супружеской парой за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (учеба, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и тому подобное) самостоятельного заработка (дохода), сообщает ЛигаБизнес.

Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования является объектом права общей совместной собственности супружеской пары.

Но как же разделить совместное имущество, если супружеская пара решила расстаться.

Если супружеская пара не пришла к согласию относительно размера надлежащих им частей или способа раздела совместного имущества, то спор решается в судебном порядке. При разделе имущества супружеской пары должны учитываться три категории объектов:

1. вещи (отдельная вещь или совокупность вещей), которые принадлежат супружеской паре на праве общей совместной собственности;

2. кредиторские требования супружеской пары (право требования по договору займа, купли-продажи и тому подобное, когда супружеская пара выступает как кредитор и вправе требовать возврата долга, передачи вещи и тому подобное);

3. долговые обязательства супружеской пары (обязательства, по которым супружеская пара выступает как должник и обязан вернуть долг, вернуть или передать вещь и тому подобное).

Раздел имущества осуществляется с учетом стоимости вещей, которые принадлежат супружеской паре на праве совместной собственности, а также размеру их кредиторских требований и долговых обязательств.

Внимание! Имущество лиц, которые проживают одной семьей без регистрации брака, приобретенные во время совместного проживания, принадлежат им на праве общей совместной собственности.

Достаточно распространенными являются случаи, когда супружеская пара совместно покупает недвижимое имущество, однако право собственности на него регистрируется только на одного из супружеской пары. Да, в этом есть некоторые преимущества - меньший налоговый груз, но недостатков значительно больше, а именно:

в случае расторжения брака, если супружеская пара не определяет судьбу такого имущества путем заключения договора раздела совместного имущества или иного гражданско-правового договора, то указанный в документах владелец может ошибочно считать, что он является единственным владельцем. Однако, через несколько лет может возникнуть ситуация, когда во время продажи такого недвижимого имущества нотариус будет требовать согласие второго из бывшей супружеской пары;

в случае смерти нетитульного владельца (не записанного в договоре относительно приобретения недвижимого имущества). Теперь законодательно не закреплено единого подхода относительно способа оформления такой части. Многие считают, что в связи со смертью нетитульный владелец теряет свое право на имущество. Однако, в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины имущество является общим совместным с момента покупки и не перестает им быть в случае смерти. Поэтому могут возникать недоразумения между владельцем, записанным в договоре относительно приобретения недвижимого имущества, и иными наследниками;

в случае расторжения брака и смерти одного из совладельцев одновременно могут возникать проблемы как в вышеприведенных ситуациях.

Как предотвратить такие случаи: