На основании каких документов насчитывается плата за землю

Специалисты Главного управления ГНС в Киевской области напоминают, что плата за землю - это обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, сообщает ЮрЛига.

При этом земельный налог - это обязательный платеж, взимаемый с собственников земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянных землепользователей, а арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности - это обязательный платеж, который арендатор вносит арендодателю за пользование земельным участком.

Физлицам (гражданам) начисление сумм земельного налога и арендной платы проводится контролирующими органами по месту нахождения земельного участка на основании:

данных Государственного земельного кадастра;

поданных плательщиком земельного налога в контролирующий орган правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае отсутствия сведений в базах данных ГНС);

полученной от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления информации о заключенных договорах аренды земли с физическими лицами (гражданами);

поданных физическими лицами (гражданами) заявлений о применении льготы по земельному налогу.

Контролирующий орган направляет (вручает) налоговые уведомления-решения о внесении земельного налога или арендной платы плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года. Сумы земельного налога и арендной платы, указанные в налоговых уведомлениях-решениях, подлежат уплате в течение 60 дней со дня их вручения.

Физлица - собственники одного или нескольких земельных участков, имеющие основания для получения льгот об уплате земельного налога, должны предоставить до 1 мая текущего года письменное заявление о применении льготы в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка и документы, удостоверяющие его право на льготу. При этом такая льгота применяется в текущем году, а в случае подачи заявления о применении льготы после 1 мая текущего года льгота по уплате земельного налога начинает применяться со следующего налогового (отчетного) года.

Налоговики обратили внимание, что льгот по уплате физическими лицами (гражданами) арендной платы нормами Налогового кодекса не предусмотрено.