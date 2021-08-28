"Нафтогаз" ищет помощи в переносе точек передачи газа на границу РФ-Украина

Наиболее реалистичной гарантией сохранения транзита газа через Украину является, в частности, перенесение точек передачи газа в действующих контрактах "Газпрома" с Европой на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали его транзит через Украину до 2035 года, так считает глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если Россия не хочет играть по европейским правилам, то "Северный поток-2" ("СП-2") никогда не должен заработать", – написал он на своей странице в Facebook, указав, что в четверг и пятницу проводил по этим вопросам встречи со специальным уполномоченным Федерального правительства Германии по вопросам транзита газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее.

При этом Витренко отметил, что сохранение транзита газа через Украину, по крайней мере до 2035 года, пока природный газ не будет заменен на возобновляемые источники энергии, необходимо для безопасности самой Европы.

Среди других механизмов гарантии сохранения транзита газа Витренко назвал создание на электронной платформе "Газпром экспорта" точки поставки дополнительных объемов газа на границе РФ-Украина, а также разблокирование доступа к украинской газотранспортной системе со стороны РФ для других экспортеров газа в Европу, в частности из Центральной Азии.

"Это не прихоти Украины. Это и является воплощением на практике европейских правил о соответствии "слова и духа", которые упоминают Германия и США в совместном заявлении по "СП-2", – отметил Витренко.

Министр энергетики Герман Галущенко также сообщил о своей встрече с Георгом фон Вальдерзее, отметив, что на ней обсуждались угрозы реализации "Северного потока-2" для энергонезависимости и энергобезопасности Европы и Украины, а особенное внимание было уделено гарантиям обеспечения транзита газа в Восточную Европу через Украину и безопасности его поставок.