Страховщики стали активнее платить по ОСАГО

Во апреле–июне этого года автовладельцы заключили 2,4 млн договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО – "автогражданка"), что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает UBR.

Одновременно сумма страховых платежей составила 1,9 млрд грн, или на 14,9% больше по сравнению со вторым кварталом прошлого года, свидетельствуют данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). К тому же страховщики урегулировали почти 43 тыс. требований пострадавших в ДТП, оплатив 862 млн грн возмещения. Эти показатели выросли на 40% и 46% соответственно.

При этом лидером по количеству заключенных договоров стала компания "Оранта" – 305,4 тыс. Второе место досталось "ТАС" с показателем 284,9 тыс. договоров, но по сумме платежей эта компания стала первой – 216,5 млн грн. Замыкает тройку лидеров "Княжа", подписавшая 159 тыс. полисов.

Кроме того, во втором квартале МТСБУ получило 280 жалоб на действия страховых компаний. Показатель сократился почти в два раза по сравнению с первым кварталом.

Напомним, в первом полугодии МТСБУ провело 3,7 тыс. выплат из фонда защиты потерпевших на сумму 141,7 млн грн. По сравнению с тем же периодом 2020-го количество операций выросло на 18,6%, а сумма – на 36%.