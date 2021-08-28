Успение Пресвятой Богородицы: какую молитву нужно читать

Ежегодно 28 августа отмечается большой христианский праздник – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие почитают память Божьей Матери, вспоминая о завершении ее жизни на земле, сообщает Обозреватель.

Считается, что на Успение Богородица слышит каждого, кто обращается к ней с искренней молитвой. У иконы Девы Марии можно помолиться о здоровье своем и близких людей, мире и счастье в семье, помощи и защите, исцелении недугов, материальном благополучии.

Две главные молитвы, которые принято читать в этот день.

Молитва о защите на Успение Пресвятой Богородицы

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы о защите

Молитва о помощи на Успение Пресвятой Богородицы