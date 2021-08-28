Германия удвоит поставки COVID-вакцины в Африку

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к быстрой поставке вакцины на африканский континент для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

Как заявила глава правительства ФРГ вечером в пятницу, 27 августа, на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с лидерами ряда африканских государств, состоявшихся в рамках организованного G20 проекта "Compact with Africa", Германия выделит Африке не 30 млн доз вакцины от коронавируса, как предполагалось ранее, а 70 млн в рамках международной инициативы по вакцинации Covax.

В ситуации, когда в Германии вакцинировано более 60 процентов населения, а в Африке - 2 процента, речь идет о "драматической несправедливости, которую мы должны быстро преодолеть" , подчеркнула канцлер ФРГ. На встрече в рамках инициативы G20 "Compact with Africa" также обсуждались экономические последствия пандемии коронавируса.

Меркель указала, насколько важно наличие вакцин для экономического развития Африки. По словам главы кабмина ФРГ, она с оптимизмом смотрит в будущее производства вакцин непосредственно в африканских странах и упомянула о том, что в таких государствах, как Руанда, Сенегал и, прежде всего, Южно-Африканская республика, уже идет речь о первых конкретных проектах по производству вакцин.

В пятницу это подтвердила и немецкая компания BioNTech, которая уже объявила о том, что рассматривает возможность организации производства вакцин против коронавируса в Руанде и Сенегале. Там же можно будет производить и вакцины против малярии и туберкулеза на основе мРНК, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, объявила компания BioNTech. Германия давно выступает за то, чтобы такие компании, как BioNTech, создавали производственные мощности в Африке.