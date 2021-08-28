Шахтер в Лиге чемпионов: когда матче с Реалом и Интером

Донецкий Шахтер преодолел квалификацию Лиги чемпионов и теперь сыграет на групповом этапе. "Горняки" получили в соперники непростые клубы и 27 августа узнали календарь матчей, сообщает 24 Канал.

Шахтер первый матч в Лиге чемпионов сыграет 15 сентября в Молдове против Шерифа украинского тренера Юрия Вернидуба. Шериф стал первой командой из Молдовы, которая сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Первый домашний поединок в Лиге чемпионов "горняки" проведут 28 сентября. Шахтер примет чемпиона Италии - Интер. Заметим, что команды встречались в предыдущей Лиге чемпионов и дважды сыграли вничью.

Так называемую "спарку" дончанам придется играть против Реала. Мадридцы также были соперниками Шахтера в предыдущем сезоне. Тогда "горняки" сенсационно выиграли два поединка.

Календарь Шахтера в Лиге чемпионов

1-й тур. Шериф - Шахтер - 15 сентября, 19:45.

2-й тур. Шахтер - Интер - 28 сентября, 19:45.

3-й тур. Шахтер - Реал - 19 октября, 22:00.

4-й тур. Реал - Шахтер - 3 ноября, 19:45.

5-й тур. Интер - Шахтер - 24 ноября, 19:45.

6-й тур. Шахтер - Динамо - 7 декабря, 22:00.