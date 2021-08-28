Руководство аэропорта "Запорожье" подозревают в присвоении 0,5 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами руководителю коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье", его подчиненному и директору предприятия, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявляют на сайте Запорожской областной прокуратуры, директор предприятия с целью завладения бюджетными средствами создал преступную группировку, в состав которого привлек руководителя КП "Международный аэропорт "Запорожье" и его подчиненного.

В течение 2017-2019 годов подозреваемые внесли ложные сведения в акт приемки-передачи, которым засвидетельствовали факт поставки и технической настройки обществом-поставщиком на территории аэропорта антенной системы курсового радиомаяка в количестве 21 антенны вместо фактически установленных 13 антенн, указано в сообщении.

Отмечается, что коммунальным предприятием на счета подрядчика были перечислены лишние бюджетные средства в сумме почти 500 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Запорожской области, при оперативном сопровождении Управления стратегический расследований в Запорожской области департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.