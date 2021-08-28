Срок действия загранпаспорта и можно ли иметь два заграна одновременно

Ряд стран, ссылаясь на собственное законодательство, отказывает в пересечении их границы тем, у кого за пол года (и меньше) истекает срок действия паспорта. Поэтому стоит перед путешествием обязательно ознакомиться с условиями, которые выдвигаются выбранной страной к действию документа, сообщает ЛигаБизнес.

По общему правилу, паспорт для выезда за границу можно оформить ребенку, начиная от рождения.

Гражданам Украины, которые достигли 16 лет, паспорт оформляется со сроком действия аналогичным взрослому - на 10 лет, а с 0 до 16 лет такой документ имеет срок действия 4 года (конечная дата действия указана в паспорте).

Дополнительно информируем, что согласно действующего законодательства Украины каждый гражданин имеет право получить и пользоваться двумя действующими загранпаспортами одновременно.

В миграционной службе работает электронный сервис, который позволяет записаться в очередь для оформления документа, заранее указать всю необходимую информацию, которая сократит время личного визита в подразделение ГМС, а также оплатить услугу онлайн.

Таким образом, отправляясь в тур, не нарушайте правила и нормы пересечения границы ради удачного отдыха.