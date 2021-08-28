Витренко назвал наиболее реалистичные гарантии для сохранения транзита

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко назвал наиболее реалистичные гарантии сохранения транзита через Украину, сообщает Экономическая правда.

По его словам, он видит следующие гарантии:

перенос точек передачи газа в действующих контрактах Газпрома, согласно которым газ сейчас идет в Европу через Украину, на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали транзит газа через Украину до 2035 года

создание на электронной платформе Газпромэкспорта точки поставки дополнительных объемов газа на границе РФ-Украина; опять же, чтобы европейские покупатели этого газа сами могли заказывать транзит газа через Украину

разблокировка доступа к украинской газотранспортной системы со стороны РФ для других экспортеров газа в Европу, в частности из Центральной Азии.