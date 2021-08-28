Газпром остановил продажу газа в ЕС на 2022 год

"Газпром" 28 августа остановил продажу газа в ЕС на 2022 год после того, как проиграл суд касательно "Северного потока-2", сообщает Обозреватель.

России придется забронировать половину мощности газопровода для третьих компаний, что может привести к тому, что "труба" останется наполовину пустой.

Об остановки продаж сообщило издание Bloomberg. Ограничение поставок может привести к росту цен на газ в Европе, что также повлияет и на цены в Украине.

Отметим, компания Nord Stream 2 AG проиграла суд против немецкого регулятора Bundesnetzagentur, который ранее принял решение не освобождать "Северный поток-2" от норм Третьего энергетического пакета ЕС. Документ предусматривает, что оператор газопровода должен быть независимым от добытчика газа, а также, что 50% пропускной мощности трубы должно быть зарезервировано для альтернативных поставщиков. Суд Дюссельдорфа согласился, что освобождать "Северный поток-2" от действия газовой директивы оснований нет.

Ранее немецкое издание DW сообщало, что Амос Хохштейн (экс-член набсовета "Нафтогаза") будет заниматься снижением рисков от запуска "Северного потока-2" в Госдепе США и повышать "европейскую энергетическую безопасность" . Какие конкретные шаги разрабатываются, пока не известно.