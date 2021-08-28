Украина завоевала "золото" в плавании на Паралимпиаде-2020

Украинский пловец Евгений Богодайко завоевал золоту медаль Паралимпиады-2020 на дистанции 100 метров брассом. 27-летний пловец из Полтавы продемонстрировал невероятную волю к победе, вырвав награду на последних секундах, сообщает Обозреватель.

Результаты заплыва

Богодайко неудачно стартовал и первую половину заплыва быль в роли догоняющего. 50-метровку Евгений завершил на третьем месте, но заключительные метры гонки провел блестяще.

Евгений постепенно догонял соперников и в самый решающий момент смог коснуться бортика первым.